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林鄭指禁蒙面法 助少年遠離暴力

2019-10-09 列印
■林鄭指出，現時無計劃再用緊急法去訂立新規例。
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　　特首林鄭月娥披露，在周日暴力示威被捕者中，近四成人是十八歲以下，更有一成人是十五歲以下。她說，特區政府及全社會都關注這些未成年人士，他們不應該去參與政治活動，更不應暴力衝擊。她又形容《禁蒙面法》是協助未成年人遠離政治活動及暴力行為，但現時無計劃再用緊急法去訂立新規例。

　　林鄭月娥昨日出席行政會議前，批評激進示威者，針對一些商店，大肆破壞有關商店，不但令商業活動受損，影響多個行業，亦影響基層市民工作，甚至可以說是「手停就口停」。

　　她強調，這種暴力行為已經去到沒有底線，亦是無法無天，特區政府會以最大的決心制止這些暴力行為。



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