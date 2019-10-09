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﻿美股中段跌195點

2019-10-09 列印
　　美國周二股市下挫，杜指中段報二六二八二點，跌一百九十五點；納指則報七八七二點，跌八十四點。滙控美國預託證券價格見五十七點六三港元，跌零點八二港元；騰訊則見三百二十點五二港元，跌三點二八港元。紐約期金報每盎司一千五百零五點六美元，升一點二美元；紐約期油則報每桶五十二點四四美元，跌零點三一美元。
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