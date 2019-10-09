﻿美股中段跌195點

韋達今季開倉成績不俗，其實是在預料之內，因為他既然能雄霸香港策騎界十三個年頭，心態必定屬爭強好勝一類，何況策騎時成就遠不及他的羅富全和丁冠豪近季開倉都取得成功，十三屆冠軍怎能夠失威。事實上，韋達不單止要贏馬，而且所勝的「明月昇輝」、「興爾」、「發財寶」，全是別的練馬師無法贏的馬，如此才能凸顯其功力上乘。 第三場四班一二○○米。「特醒」是另一匹今季轉投韋廄的處女馬，看此駒在開鑼日角逐田草一千米直路賽的走勢，根本是操好了，預計有力一出即勝的馬，可惜因排了個欠佳的五檔，全程被頂在中內疊走場地不利的跑線，最終僅負質新好馬「嘉應精英」個多身位，最慘是僅失三甲，相當不值。 隔兩周後，「...

2019-10-09