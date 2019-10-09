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網傳新屋嶺旁建反恐設施 政府澄清全屬失實

2019-10-09 列印
網傳新屋嶺旁建反恐設施 政府澄清全屬失實
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　　本土研究社早前在社交專頁發佈一篇題為「新屋嶺已停用 但隔離『新疆嶺』即將啟用」，指政府用十九億撥款，在新屋嶺隔壁，平整一塊十九公頃高地，以興建一個專門針對反恐的警察設施。

  政府發言昨天澄清，當局沒有這個計劃，有關傳聞，全屬失實。

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