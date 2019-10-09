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黃金周內地訪港客暴跌五成

2019-10-09 列印
　　香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨表示，今年十一黃金周內地訪港旅客量，較上年暴跌約五成，當中內地團由去年每日約一百團至二百團，急跌至現時少於二十團。他指出，現時業內裁員規模不算大，但難以預料社會事件發展到哪個地步會出現裁員潮。

　　崔定邦昨於電台節目上稱，今年黃金周假期截至前日（七日），經各陸路口岸進入香港的內地旅客數字下跌約五成，加上八月份訪港旅客數字亦急跌，預計全年訪港旅客人數有機會下跌。他又預料，聖誕檔期的旅遊業情況同樣不樂觀，業界年關難過。

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