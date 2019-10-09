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網傳警員及家人安全受威脅 林志偉籲勿信「擾亂軍心」流言

2019-10-09 列印
■林志偉認為有機會是有人乘機想「製造內部矛盾」、「擾亂軍心」。
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　　警察員佐級協會主席林志偉昨向會員發信，內容謂留意到不同網上平台流傳訊息指，警務人員及其家人可能會受到人身威脅，亦有會員向協會表達對人身安全的憂慮，他呼籲會員切勿輕信未經證實的消息。他不排除有人乘機散佈訊息意圖製造內部矛盾，削弱警隊堅定打擊違法行為的意志。



　　林志偉在信中指出，「針對近日流傳有三五成群的暴徒，在路邊截查駛過的車輛以威脅警務人員人身安全的情報，警隊已於十月七日採取行動，將犯案暴徒拘捕」。

　　他續指，協會明白他們的處境及擔憂，亦掌握在不同平台上流傳的資訊，協會必定與管理層保持溝通。他強調，勿輕信未經證實消息，認為有機會是有人乘機想「製造內部矛盾」、「擾亂軍心」。



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