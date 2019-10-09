  • 2019年10月9日 星期三
  • 28º
  • 69%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 港聞

警再設報料熱線 不包括WhatsApp

2019-10-09 列印
　　警方昨起新推出一條報料熱線，以取代上月推出後取消的十條反暴力報料熱線，熱線不設回覆。警方資訊系統部高級警司陳志勇表示，上月曾推出十條反暴力報料熱線，旨在透過WhatsApp接收市民提供給警方的反暴力情報，以協助預防及偵查罪案。其後，有報道指WhatsApp移除了五條屬於警方的報料熱線，警方亦宣佈反暴力報料熱線暫停服務。

　　陳昨日在記者會上公佈，昨日起推出新的報料熱線更新版，電話號碼為五三三三三一○三，適用的平台包括微信及Line，但不包括WhatsApp，亦可透過電郵報料。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd