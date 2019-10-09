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﻿特朗普﻿﻿指香港問題影響談判﻿

2019-10-09 列印
■特朗普傾向與中國達成一份重大的貿易協議。
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　　美國總統特朗普再為香港反修例風波發聲，他呼籲，有大量香港市民揮動美國國旗，希望中國能就香港的情况，尋求人道的解決方法，並以和平手段處理，如果香港發生任何不好的事情，會不利於美中貿易談判。但他又說，早前曾看見近二百萬人參加遊行，稱自己「從未見過這樣的東西」，惟他覺得近期參與示威的人少了很多，「可能這代表着甚麼」。

　　隨着中美貿易談判將於明天在華盛頓重開，特朗普再度唱好。他指出，有機會達到很顯著的成果，他傾向與中國達成一份重大的貿易協議，而不是局部協議。他認為與中國達成協議的可能性很大，雙方有機會在談判中，做一些非常實質的事情。

　　美國白宮較早前證實，中國高級別代表團將前往美國，雙方在當地星期四展開新一輪經貿磋商。特朗普認為，中方到美國「是來達成協議」的，美方將觀察是否能達成協議。

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