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歐陽伯權辭任嶺大校董主席

2019-10-09 列印
歐陽伯權辭任嶺大校董主席
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　　政府昨宣佈，身兼港鐵主席的嶺南大學校董會主席歐陽伯權（見圖），因冀專注其他公務，提早離任嶺南大學校董會主席，即日生效。政府會展開物色繼任人的程序，以期早日委任下一任嶺大校董會主席，在此期間，現任嶺大校董會副主席葉成慶會署理主席職位。而在反修例風波中，歐陽伯權早前去信教育局局長楊潤雄，要求局方查證身兼嶺大校董的何君堯，是否牽涉於七月二十一日元朗襲擊事件。

　　教育局局長楊潤雄對歐陽伯權提早離任感到可惜，但尊重這個決定。他說：「歐陽先生於二○一四年獲委任為校董會主席，在他出色的領導下，嶺大繼續秉承博雅教育的優良傳統，積極推行優質全人教育，致力為社會培育兼具卓越才能和人文視野的人才。」

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