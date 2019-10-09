發言人指出，民政總署查詢熱線電話號碼二八三五二五○○，是以中央電話系統操作，署方來電不會顯示電話號碼二八三五二五○○。市民如有疑問，應與民政總署職員核實，或向警方反詐騙協調中心二十四小時「防騙易一八二二二」熱線查詢。
傳職員上門查證 民政總署澄清非事實
發言人指出，民政總署查詢熱線電話號碼二八三五二五○○，是以中央電話系統操作，署方來電不會顯示電話號碼二八三五二五○○。市民如有疑問，應與民政總署職員核實，或向警方反詐騙協調中心二十四小時「防騙易一八二二二」熱線查詢。
災情曝光車站變廢堆
激進示威者搗毀多個港鐵車站，昨天有十一個車站須關閉，當中以觀塘和旺角兩站的損毀情況最嚴重。記者進入觀塘站了解，該站曾被人縱火，客服中心玻璃窗破碎，天花板電線外露，四周熏黑，變成一片廢堆，現場瀰漫濃烈的...
2019-10-09
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被美國商務部列黑名單 海康威視等28中國機構
美國商務部日前表示，將二十八個中國機構列入貿易黑名單，指他們涉嫌侵犯新疆維吾爾人的人權，以及對維吾爾人使用高科技監控的行為。海康威視高層認為，華府的決定將嚴重損害美國本土企業與其他業者的利益，呼籲美國...
2019-10-09
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天文發展起革命性改變 物理學諾獎美瑞三學者獲殊榮
諾貝爾物理學獎昨日下午揭曉，這次由加裔美籍物理宇宙學家皮布爾斯（James Peebles）、瑞士天文學家馬約爾（Michel Mayor）和瑞士天文學家奎洛茲（Didier Queloz）三位學者獲...
2019-10-09
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逾2500呎庭園 錦綉花園寬闊大廳延展空間
元朗錦綉花園地理位置自成一隅，可享寧靜起居環境，屋苑內配套齊全，滿足日常生活所需。是次走訪單位為荔枝北路單號屋，實用面積1395方呎，連逾2500方呎花園，全屋裝潢別出心裁，可享高質素居住環境。 ...
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市場憂中美難達貿易協議 三大指數下挫 杜指跌313點
美國對中資科技企業推出新一輪制裁行動，市場憂慮兩國未能達成貿易協議，美股昨晚開市，杜指下挫262點報26215點，跌幅近1%，納指亦下挫近1%，標指跌0.5%百分之零點。 美國聯儲局主席鮑威爾...
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祖利安白蘭特搶韁正名 黑鷹除「根」
祖利安白蘭特今季由利華古遜轉投多蒙特後，至今仍未能站穩正選，陣上數據大幅下滑。然而此子繼續獲德國隊徵召，他更直言國家隊踢法有利自己發揮，今晚勢借友誼賽機會向球會主帥法華利證明自己實力，領日耳曼軍主場擊敗後防不穩的阿根廷，一於支持主勝。 （香港開電視77台、有線662、602台周四凌晨2:45直播） 去季祖利安白蘭特為利華古遜於四十三場各賽事收錄十球、十七次助攻，獲蜂軍在今夏以二千五百萬歐羅（約二億一千萬港元）收購。惟這名二十三歲翼鋒未獲教頭法華利重用，今季各賽事僅三次正選上陣、合共上陣九場只得一個入球和兩次助攻，但他有信心在國家隊重拾光芒：「德國隊的踢法更機動，我會...
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科幻世紀 走進Cyberpunk場景
人類總對未來深感好奇，同時又充滿畏懼，因此出現了科幻類型，盛載我們對未知領域的豐富想像。流行文化中素有大量的科幻作品，好像電影《2020》（《Blade Runner》）與《阿基拉》（《AKIRA》）...
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內地唔Buy 孖陳豪鬧市 被港粉「集郵」呵番 視后李佳芯 晒長腿演技大爆發
去年憑電視劇《BB來了》首封無線視后嘅李佳芯（Ali），之前於社交網呼籲港人登記做選民，而遭內地網民封殺，更傳出被大台「雪藏」。不過，日前本報記者直擊Ali和視帝陳豪，現身銅鑼灣拍新劇《愛美麗狂想曲》...
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社論——保衞立法會 拒絕攬炒
有大批激進示威者在七月一日晚上闖入立法會大樓，肆意破壞，導致立法會不能如期在九月復會，開了立法機構受衝擊而無法運作的先例。經過近四個月維修，立法會計劃在下周三復會，同日特首會宣讀《施政報告》。由於暴力示威依然激烈，令人擔心有激進示威者當天再施襲，若立法會無法正常議事，不論民生、社會和經濟都受到當殃。 在立法會休會前，已積壓大量議案和撥款申請，較遠的有《財政預算案》的退稅措施，立法會大會仍未討論和通過，而部份公立醫院重建計劃仍須財委會審批。較早前財政司司長宣佈的一百九十一億紓解民困方案，當中向基層人士發「雙糧」、給學童開學津貼等等，亦有待立法會批准。 還有工務小組，大量基建工...
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頭號目標——特醒轉場開胡
韋達今季開倉成績不俗，其實是在預料之內，因為他既然能雄霸香港策騎界十三個年頭，心態必定屬爭強好勝一類，何況策騎時成就遠不及他的羅富全和丁冠豪近季開倉都取得成功，十三屆冠軍怎能夠失威。事實上，韋達不單止要贏馬，而且所勝的「明月昇輝」、「興爾」、「發財寶」，全是別的練馬師無法贏的馬，如此才能凸顯其功力上乘。 第三場四班一二○○米。「特醒」是另一匹今季轉投韋廄的處女馬，看此駒在開鑼日角逐田草一千米直路賽的走勢，根本是操好了，預計有力一出即勝的馬，可惜因排了個欠佳的五檔，全程被頂在中內疊走場地不利的跑線，最終僅負質新好馬「嘉應精英」個多身位，最慘是僅失三甲，相當不值。 隔兩周後，「...
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