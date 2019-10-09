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傳職員上門查證 民政總署澄清非事實

2019-10-09 列印
　　最近有手機即時通訊軟件流傳信息，聲稱「民政或內政部門」人員手持信件上門 ，要求確認市民持有有效的身份證明文件，以為即將舉行的選舉作預備。民政事務總署發言人昨澄清並非事實，發言人提醒市民加強警惕，小心偽冒聲稱來自署方的來電及信件，而在一般情況下，民政總署不會致電或以書面形式要求市民提供個人資料。

　　發言人指出，民政總署查詢熱線電話號碼二八三五二五○○，是以中央電話系統操作，署方來電不會顯示電話號碼二八三五二五○○。市民如有疑問，應與民政總署職員核實，或向警方反詐騙協調中心二十四小時「防騙易一八二二二」熱線查詢。

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