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丈夫早領有住屋資助 ﻿房署測量師﻿﻿涉詐騙租津480萬﻿

2019-10-09 列印
丈夫早領有住屋資助 ﻿房署測量師﻿﻿涉詐騙租津480萬﻿
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　　一名房屋署產業測量師涉嫌在共十七年內，九度以虛假聲明欺詐政府超過四百八十萬的租屋津貼，測量師及其丈夫否認支出欺詐罪，案件昨日在灣仔區域法院開審，今日續審。

　　兩名被告分別是六十歲的測量師黃淑珍，和其五十七歲丈夫陸棟才。案情指出，黃淑珍的丈夫在八九年開始獲得住屋資助。根據公務員事務規例，由於黃淑珍的配偶已享受房屋福利，黃沒資格領取公務員房屋津貼，但她在○○年至一七年九次申請租津，被告夫婦每次都稱沒有領取公司房津。

　　在首次申請時，庫務署署長曾經要求黃淑珍提供丈夫沒有領取房津的證明，而黃淑珍說可能違反私隱條例，只提供丈夫稅單，最終租津獲批出。在一七年，庫務署署長再次要求黃提供證明文件，她亦再拒絕。及後，署長直接聯絡其丈夫的公司，才揭發案件。

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