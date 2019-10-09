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標普維持港信用評級 倘局勢持續緊張或降低

2019-10-09 列印
■標普指港社會動盪持續，導致民間社會凝聚力下降。資料圖片
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　　反修例風波至今已經四個月，標普昨宣佈維持香港長期信用評級AA+，短期評級A-1+，前景穩定。但標普指，若社會緊張局勢持續，導致中央與特區政府的關係出現突變，香港的評級或會減弱，若持續的經濟放緩導致弱過預期的外部和財政狀況，亦可導致香港的評級降低。

　　標普預計，香港的信用狀況，在未來兩至三年能夠承受當前形勢的影響，但指香港持續的社會動盪，導致民間社會的凝聚力下降，政策效力受損，面臨重大挑戰。標普預期中美貿易戰拖累投資，社會動盪拖累旅遊、零售，令香港未來兩至三年的經濟增長將會減弱。

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