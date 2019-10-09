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券商自願停業增 證券協會冀免牌照收費

2019-10-09 列印
券商自願停業增 證券協會冀免牌照收費
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　　香港證券業協會主席徐聯安（見圖）昨日表示，過去兩季股市成交額下跌百分之十九，業內尤其是中小型券商面對很大經營困難，如高昂租金及監管成本上升等。他指出，截至上月底為止，有二十二間券商交回牌照，或者自願暫停營業，較去年同期的十六間為多，主要因為社會動盪，打擊投資氣氛，而中美貿易戰等不明朗因素，也令大市交投縮減。

　　徐聯安預計，第四季的經營環境將延續過去兩季的低迷情況，希望當局減免證券行以及證券從業員的牌照收費，以共渡時艱。他又指出，雖然本地社會事件影響投資者情緒，但未見明顯資金流走。

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