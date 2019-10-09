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含氯己定消毒產品 明年起須註冊

2019-10-09 列印
　　近日有多款消毒產品因含有洋葱伯克氏菌須回收，香港藥劑業及毒藥管理局決定加強規管，衞生署昨表示，因應管理局決定加強規管含有氯己定的皮膚消毒產品，署方已更新相關指引內容，修訂將於二○二○年起生效。

　　發言人指出，屆時除非清楚標示為只作洗手用途，或氯己定是用作化妝產品的防腐劑或抗菌劑，否則，含氯己定及用於人或動物皮膚的消毒產品，均被歸類為藥劑製品，必須註冊為藥劑製品，方可在本港巿場合法售賣。銷售及管有未經註冊的藥劑製品均屬刑事罪行，每項最高可被判罰款十萬元及監禁兩年。

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