﻿大師奈良美智妙筆 「紅衫魚」價飆4500倍

一張平平無奇的「紅衫魚」，因有日本著名藝術家奈良美智的「墨寶」，身價飛升。蘇富比香港秋季拍賣會上，一張經奈良美智添筆的滙豐銀行一百元港鈔畫上獅子頭，旁邊有其標誌性「大眼女孩」，原先估計成交價約數萬港元，最終竟以天價四十五萬港元拍出，價值飆了四千五百倍。有藝評人驚訝作品成交價，也反映奈良美智的作品有市有價。



該張有手繪圖案的滙豐一百元鈔票，是奈良美智在二○一一年時創作。他在一張二○○三年版、二○○八年發行的滙豐百元鈔票上，以藍色原子筆加上手繪圖案，用個人風格畫下滙豐銀行的銅獅子，以及奈良美智的大眼女孩。



蘇富比原先預測，該拍賣品估值約三萬至四萬港元，最終連買家佣金，以四十五萬港元成交，達到鈔票面值的四千五百倍。蘇富比沒有披露「藝術鈔票」的原物主，也沒有公佈買家的身份。



該拍賣會上，奈良美智另一幅作品《背後藏刀》亦以一億九千五百萬港元賣出，是他目前拍賣價最高價的作品，超越另一位著名日本現代藝術家草間彌生創下的六千二百四十萬港元拍賣紀錄。奈良美智躍身成作品拍賣價最高的日本藝術家。



另一畫作1.95億成交



藝評人蘇媛表示，該手繪百元鈔票並非奈良美智的正式作品，香港現時經濟環境低迷，依然如此高價拍出，她對此感到驚奇。她指出，奈良美智、草間彌生及村上隆同為當今日本最著名藝術家，他們的作品在香港以至全球都有追隨者；尤其是奈良美智的小件作品，極具收藏價值，是次拍賣的結果，是否顯示任何奈良美智的手跡，都是高價的保證，值得藝術愛好者思考。



奈良美智生於一九五九年十二月五日，他在愛知縣立藝術大學考獲美術學士及美術碩士學位，其後八○年代末赴德國杜塞道夫藝術學院留學。奈良美智曾表示，透過為天真無邪的小孩，配上憤世嫉俗的表情，或者格格不入的物件，譬如利刃，提升至不同的心靈精神層次，反思宗教和哲學的重要議題。