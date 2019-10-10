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【皮膚救星】15款濕疹湯水+食療 打好小朋友身體底子

2019-10-10 列印
【皮膚救星】15款濕疹湯水+食療 打好小朋友身體底子
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　　轉季是濕疹復發的高峰期，服食類固醇治標不治本，不妨從日常生活開始，為身體打好底子。今次綜合15款由中醫師推介的湯水食療，多喝滋潤皮膚，有助紓緩濕疹。請登入http://bit.ly/2pSWKgt
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