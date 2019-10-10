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﻿美股中段升190點

2019-10-10 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二六三五四點，升一百九十點；納指則報七九○三點，升八十點。滙控美國預託證券價格見五十七點九二港元，跌零點一八港元；騰訊則見三百一十九點四港元，升一點二港元。紐約期金報每盎司一千五百一十一點六美元，升七點七美元；紐約期油則報每桶五十三點四五美元，升零點八二美元。
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