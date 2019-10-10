﻿港鐵七站未解封﻿﻿市民紛提早出門﻿

飽受破壞後，港鐵昨日能夠重開大部份車站，但仍有七個關閉。昨早莘莘學子及上班族恐交通擠塞，均提早出門。由於將軍澳站及坑口站仍封閉，港鐵提供接駁巴士行走寶琳至調景嶺之間車站，但將軍澳大批市民恐重現前天大塞車情況，不等港鐵免費接駁巴士，步行近一公里前往調景嶺站。



港鐵昨日仍未能把各線車站全面開放，但經搶修後，昨日僅有七個車站要關閉，包括將軍澳站、坑口站、車公廟站、沙田圍站、石門、觀塘站及旺角站。



港鐵表示，經審視修復進度，並與警方及相關政府部門評估風險後，昨天重開大部份車站，列車只不停七個要關閉的車站。港鐵有提供接駁巴士來往寶琳站至調景嶺站，但前日將軍澳區上班繁忙時間出現大塞車，區內居民昨早紛紛提早出門搭接駁巴士外，亦有市民由將軍澳站寶邑路，步行近一公里到調景嶺站搭車。幸接駁巴士班次較密，乘客約五分鐘可上車，而區內交通亦未見有嚴重擠塞情況，僅上班時間，環保大道出觀塘行車緩慢。港鐵表示，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續修復，列車服務在昨晚八時提早結束。由於市民早有準備，各區交通未見有嚴重塞車及大批人龍情況。



工會要求警員站崗



另外，昨天港鐵行政總裁金澤培與工會代表會面，稱會與警方商討加強保安，但未有回應人手安排問題。鐵路工會聯合會主席林偉強對回應感到失望，要求港鐵與警方研究，安排警員在站內站崗。



林偉強亦反映前線員工的意見，包括車站被破壞、維修人手不足及員工沒有歸屬感等問題。對於金澤培前日向內部發信，指有人洩露公司的保安資訊，林偉強認，可能是導致車站設施遭人破壞的原因之一。



