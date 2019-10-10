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青衣站對開連儂牆遭縱火

2019-10-10 列印
■連儂牆遭縱火，天橋頂部熏黑。
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　　港鐵青衣站出口對開行人天橋「連儂牆」發生縱火案。昨凌晨三時許，天橋上的便利貼起火，一度傳出爆炸聲，途人見狀報警。

　　消防員接報趕至，開喉迅速將火撲滅，惟約十米乘兩米的玻璃簷篷損毀，天橋頂部熏黑，大批便利貼燒毀。由於無自然起火原因，消防員調查後相信起火原因有可疑，交由警方列縱火調查。

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