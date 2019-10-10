疑未申官方帳號 警方Line報料熱線未開通

不少網民昨日嘗試於Line平台搜尋警方反暴力報料熱線帳號「hkpf53333103」，但都彈出「錯誤，無法正常執行，請稍後再試」的提示，未能「加入好友」及對話。而WeChat的報料帳號則正常運作。
有熟悉Line運作的網民推測，該報料熱線只是普通帳號，「好友」人數超過五千人的上限，故目前未能新加「好友」。網民認為，警方只要將帳號轉為官方，便能解決問題。據Line官方資料，普通帳號的「好友」最多可以加入五千人，最多可以邀請四百九十九人加入聊天群組。
一張平平無奇的「紅衫魚」，因有日本著名藝術家奈良美智的「墨寶」，身價飛升。蘇富比香港秋季拍賣會上，一張經奈良美智添筆的滙豐銀行一百元港鈔畫上獅子頭，旁邊有其標誌性「大眼女孩」，原先估計成交價約數萬港元...
2019-10-10
繼美國商務部之後，美國國務院亦就新疆問題向中國政府施壓，採取措施抗議中國政府在新疆打壓維吾爾族等穆斯林少數族裔，對相關中國政府官員及中共官員發出簽證限制。而對美國商務部以侵犯新疆人權為由將中國機構列黑...
2019-10-10
本年諾貝爾獎化學獎昨日亦進行頒獎！由來自美國、英國及日本的三位化學家共同奪得殊榮，分別是來自美國的古迪納夫、英國化學家惠廷厄姆及日本化學家吉野彰。根據諾貝爾獎發佈的推文指，此次化學獎旨在表揚對鋰離子電...
2019-10-10
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗尚悅9座低層E室，面積355方呎，兩房間隔，附開放式廚房，原叫價490萬，及後微減12萬，以478萬沽出，呎價13465元。原業...
2019-10-10
有消息指中美雙方達成局部協議持開放態度，加上憧憬聯儲局再減息，利好投資氣氛，美股反彈。截至本港昨晚11時，杜指報26283點，升119點；標普500指數報2910點，升17點；納指報7884點，升61...
2019-10-10
威爾斯翼鋒加里夫巴利乘夏薩特季初受傷在皇家馬德里重生，就算近期上陣時間減少，仍把握機會在剛輪西甲交出一次助攻。今晚歐洲國家盃外圍賽E組，此子勢聯同今季在曼聯崛起的鋒將丹尼爾占士帶領威爾斯作客撕破斯洛伐克防線，延續對賽三連捷的強勢，冷敲二點八倍客勝。 （有線603、604台周五凌晨2:45直播） 今夏一直盛傳遭皇馬放棄的巴利，適逢新加盟的夏薩特季初養傷而臨危受命並交出好表現，今季西甲累積兩球、兩助攻。此子並將勇態延續到國家隊，上輪歐國外主場對阿塞拜疆於完場前六分鐘替威爾斯奠定2:1勝局，領隊傑斯對他寄望甚殷：「我們都知道巴利是世界級球員，是球隊中重要的一員，有能力領軍...
2019-10-10
奧迪上周起在尖沙咀圓方Pop-up期間限定店，首展剛抵港的全新SQ2高性能玩樂小車，《駕駛艙》副編William早前獲廠方邀請，到德國慕尼黑優先試駕這款配用300ps馬力2公升Turbo引擎和Quat...
2019-10-10
神級凍齡人夫苗僑偉(三哥)，去年已「登六」，但外貌勁保鮮，型過唔少小生。月前，其索囡苗彤喺社交網誌貼出剛過身嘅愛犬黑白相，傷心悼念。日前，愛心狗主三哥約愛妻戚美珍前後腳抵銅鑼灣一間寵物店，為屋企添「新...
2019-10-10
港人生活壓力原本已不輕，近月爆發政治風波，社會沸沸揚揚，激烈爭拗和暴力衝突，無日無之，加上港鐵車站遭肆意破壞，出入受干擾，港人正活在壓力煲之中，精神健康每況愈下，急需調節。 昨天是世界精神健康日，中大受委託完成一項「全港精神健康指數」，指數以不低於五十二分為合格，結果發現港人精神健康指數平均得四十六分，比去年已「肥佬」的五十點二分還低，亦是歷年最低的一次。參與這項調查的精神科醫生相信，港人得分下跌，與近期社會事件有關，而且情況令人擔心。 各界近期不停發出呼籲，希望大家停一停、想一想，讓社會回復安寧，透過理性對話，解決這次社會大撕裂，可惜迄今事與願違！由於部份激進示威者仍未放...
2019-10-10
楊明綸昨晚為「南莊加好」取得連捷，除了是他今季的第三場頭馬，亦是本身在港的第二百五十場頭馬，換言之由下次賽事起，楊明綸將正式升格為大師傅，不再有磅減。 馬場浮世繪
2019-10-10