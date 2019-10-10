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疑未申官方帳號 警方Line報料熱線未開通

2019-10-10 列印
　　警方前日於多個通訊軟件重推反暴力報料熱線，呼籲市民向警方提供有關情報，協助止暴制亂。惟有網民昨日發現，Line平台的報料熱線未能使用，推測因為警方未有申請官方帳號，「加入好友」的人數超過普通帳號的五千人上限。

　　不少網民昨日嘗試於Line平台搜尋警方反暴力報料熱線帳號「hkpf53333103」，但都彈出「錯誤，無法正常執行，請稍後再試」的提示，未能「加入好友」及對話。而WeChat的報料帳號則正常運作。

　　有熟悉Line運作的網民推測，該報料熱線只是普通帳號，「好友」人數超過五千人的上限，故目前未能新加「好友」。網民認為，警方只要將帳號轉為官方，便能解決問題。據Line官方資料，普通帳號的「好友」最多可以加入五千人，最多可以邀請四百九十九人加入聊天群組。

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