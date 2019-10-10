梁天琦等人提上訴 官押後頒書面判詞

二○一六年農曆大年初二發生的旺角騷亂事件，本土民主前線前發言人梁天琦襲警罪及暴動罪成，被判囚六年，另外兩名同案暴動罪成的被告盧建民及黃家駒，則分別被判囚七年及三年半。案件昨日在高等法院進行不服定罪和刑罰上訴許可申請聆訊，早上在高等法院門外聲援的市民多達近五百人，他們大叫口號，高唱歌曲，迎送三名被告從囚車進入法院。法官指需時考慮，將擇日頒下書面判詞。



代表梁天琦的駱應淦資深大律師指，原審法官把無關事實作事件基礎，錯誤介定事件屬大規模有組織。駱又指，原審法官沒有考慮梁天琦在事件中的角色，形容大叫口號與放火燒車的嚴重程度並不能相提並論。代表黃家駒的陳銚明大律師指，黃在暴動的早期被捕，參與程度有限並且較輕，此外，黃在審訊前坦白認罪，希望法庭保持一致性以作出公平裁決。



