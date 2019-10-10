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騙女友9.5萬貸款及名錶 男警囚八月

2019-10-10 列印
騙女友9.5萬貸款及名錶 男警囚八月
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　　在毒品調查科任職的二十五歲男警張永亭（見圖），謊稱自己為反黑組臥底，又用假名在網上結識女子，兩人進展迅速成為情侶，他向女友訛稱要償還按揭、汽車貸款、醫藥費、轉工買錶作見客用等，騙取對方二十筆合共逾九點五萬的貸款及逾六萬元的勞力士手錶。案件昨在西九龍裁判法院提訊，男警承認三項欺詐罪，被判入獄八個月。

　　裁判官溫紹明指，被告卻因而利用對方感情，明顯違反誠信，再者，本案非單一犯事，被告多次重複犯案，即使考慮到被告初犯、工作良好、家庭經濟等因素，亦認為社會福務令未能反映罪行的嚴重性，因而判被告入獄。

　　辯方求情稱，被告任職警員時表示優秀，過去曾收到多達七十三張加許獎狀。由於被告大部份薪金作「家用」，拍拖後花費變多，又與同事朋友應酬，經濟緊絀而犯事。

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