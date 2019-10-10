港局勢動盪 安倍表憂心

每年都有大量日本旅客訪港，日本首相安倍晉三昨評論香港局勢時表示，示威衝突中出現大量傷者，對此感到非常擔憂，希望相關人士保持克制，通過和平對話解決問題。此外，美國前國務卿希拉莉也在社交網站首度開腔談及香港示威，指所有美國人都有權發聲支持香港的民主和人權。希拉莉在社交網站中並無提及NBA或莫雷，但外界猜測，有關對話似乎是批評NBA向中國政府屈服。



美國NBA球隊休斯敦火箭的總經理莫雷，早前表態支持香港反修例示威，導致多間內地官媒及體育品牌先後宣佈暫停與火箭隊的合作交流。及後，火箭隊球星占士夏登周一在東京的活動上為莫雷言論道歉。



