《人民日報》斥蘋果為暴徒導航

就蘋果公司准許顯示警員及警車身處位置等的手機應用程式上架，內地《人民日報》前日在微博發表的評論文章，批評蘋果公司的行為，讓香港的暴徒大搖大擺出來行兇，又大搖大擺逃避追捕要為暴徒導航，用心險惡。文章又強調，蘋果公司應該要需要三思和明辨是非。



該文章指，蘋果公司不問黑白、不看情勢，置有目共睹的事實和真相於不顧，選擇在特殊時點，批准這款手機程式上架香港的蘋果程式商店，為暴力亂港之徒大開中門。文章亦質疑，容忍自家平台為煽惑違法行為的程式開道，有可能敗壞了形象、傷害了消費者的心。



較早前，有人開發一個可實時顯示警員及警車身處位置等的手機應用程式，蘋果公司曾以會鼓勵進行違法活動為由拒絕上架申請，開發者其後提出上訴，蘋果公司最終批准上架。



