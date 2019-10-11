天水圍倫常血案 刀殺16歲女失婚母圖自盡

天水圍發生倫常慘案，一名與丈夫離異、情路遇波折的女子，疑阻止十六歲女兒拍拖及經常外出，昨日疑與出走數天後返家的女兒爭執，有人一時激動取刀行兇，女兒遇害後，疑兇留下遺書並爬出窗外危坐，企圖畏罪自殺。街坊發現她危坐報警，消防員及警方談判專家將其說服救回返屋內後，才揭發其女兒倒斃房間。



案發現場為天恒邨恒健樓三十四樓一單位，被捕女事主姓郭，五十一歲；死者姓徐，十六歲，兩人為母女關係。消息指，涉事單位原住有一對夫婦及一對兒女，近日夫婦感情出現問題，單位剩下母女居住。女死者在區內一所中學讀四年級。



傳阻女兒拍拖曾爭吵



消息稱，女死者與母親關係不佳，母女經常吵架。近日徐女疑因被母親阻止拍拖曾離家出走，亦沒有上學。昨晨六時許，有街坊發現郭婦爬出單位外危坐窗外報警，消防員到場見女事主情緒激動，在地面張開救生氣墊，消防「飛將軍」在對上單位戒備。警方談判專家到場，經過數小時游說，女事主情緒稍為平復，中午前被說服返回屋內。



警方及消防在單位內調查期間，驚見房間內有一名女子昏迷牀上，救護員檢驗證實死亡，警員發現女死者身上有刀傷，初步相信有可疑，通知上級及增派人員到場。獲救女事主獲送院。



警檢疑犯遺書



大批警員封鎖大廈調查，在單位內檢獲郭婦的遺書，調查後懷疑有人用刀將女兒刺斃後，畏罪企圖跳樓自殺。警方事後將案件列謀殺及企圖自殺處理，並以涉嫌謀殺拘捕郭婦，元朗警區重案組接手調查。仵工事後將死者遺體舁送殮房，至於死者真正死因及被殺原因，有待稍後法醫官剖屍及調查後確定。



女死者就讀學校一名女生表示，昨午二時許校方得悉徐女噩耗後，同學在學校禮堂默哀，有學生傷心哭泣，學校下午三時提早放學。



教育局發言人表示，局方對事件表示難過，已即時派員到有關學校提供支援。學校已啓動危機處理小組跟進事件，為學生及教職員提供適切的輔導與支援。局方會繼續與學校保持緊密聯絡，提供所需的協助。