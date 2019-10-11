段崇智晤學生遭雷射筆照眼

中文大學校長段崇智昨午在校內與學生、校友及教職員對話，他指社會的示威衝突涉及深層次的問題，要時間及智慧解決，他感受到許多人在這段時間的鬱結、憤怒與無力感，希望政府能多做工夫，面對問題，全面、獨立地調查事件的起因。約六百個師生出席會面，他們不時打斷段的談話，更有學生高舉橫額，叫喊口號，亦有人用雷射筆照射段的眼睛（左圖）。另外，曾多次公開指證警方對被捕者進行性暴力的S同學（右圖），首次公開個人身份和真面目，請求校長公開譴責警方濫暴，段崇智終表明：「會譴責警方性暴力。」並着學生給他時間，承諾下周五發表詳盡聲明。警方今晨在社交網站回應，指非常重視該嚴重指控；但表示直至目前為止，投訴警察課並沒有接獲在新屋嶺扣留中心被性侵的投訴。



女生稱遭性暴力 警：無接投訴



段崇智指，曾與被捕學生會面，明白同學參與社會運動的初衷，其身心所受的創傷，以及被扣留情況。他強調如果學生遇到不合理對待，一定會保障他們的法律權利。對於早前有學生往校內公物噴漆，段表示痛心，認為有關行為沒有考慮不同意見人士的感受，強調不是緊張死物多於學生。但不少發言學生均批評段的談話，更有人以雷射筆強光直射段的眼睛。



多次公開表示曾被警方施行性暴力的S同學發言時披露，她是幼兒教育學系學生，道出姓名，並脫下口罩。她稱：「校長，我願意鼓起勇氣脫下口罩，你願唔願意鼓起勇氣與學生同行？」要求段發聲明公開譴責警方施行性暴力。多名被捕學生亦指控警暴，包括用鎖鏈將其鎖於牀上，惟段崇智僅表示：「我再與你聯絡溝通……」「我譴責所有暴力，包括警暴。」他強調已開始與被捕學生見面，以提供法律及經濟援助，但在學生追問下坦言只見過兩人，引起學生不滿。



整晚對話長逾三小時，結束前，有學生欲贈送曾滅熄催淚彈的水袋予段崇智，段未有收下。他之後在十多名保安保護下兩度欲離場，卻被數十名學生包圍，眾人聲淚俱下、下跪要求段發聲明譴責警方性暴力。吳基培期間有上前安撫下跪學生，與其擁抱，並着學生給予時間。段崇智最終承諾下周五發表詳盡聲明，「會譴責警方性暴力」，又指會花時間了解。