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﻿美股中段升121點

2019-10-11 列印
　　美國總統特朗普在社交媒體撰文，表示會和中國副總理劉鶴見面。美國周四股市受消息影響向好，杜指中段報二六四六七點，升一百二十一點；納指則報七九四一點，升三十七點。滙控美國預託證券價格見五十七點七三港元，升零點二八港元；騰訊則見三百二十二點四四港元，升三點六四港元。紐約期金報每盎司一千五百零一點二美元，跌十一點六美元；紐約期油則報每桶五十三點三八美元，升零點七九美元。
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