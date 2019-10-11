16歲以下104學生被捕 ﻿張建宗籲年輕人 ﻿﻿勿違法毀前途﻿

反修例風波，大批年輕人參與暴力示威。五位司長昨天會見傳媒，政務司司長張建宗指出，連月示威衝突中有二千三百七十九人被捕，當中逾三成即七百五十人，年齡在十八歲以下，當中一百零四人在十六歲以下，情況令人震驚及痛心。他強烈呼籲，社會各界應勸喻年輕人切勿作出任何非法行為，避免前途盡毀。



張建宗昨在跨部門記者會上透露，截至昨日凌晨，反修例事件中有二千三百七十九人被捕，其中七百五十人為十八歲以下，佔近三成二，一百零四人更為十六歲以下，佔百分之四點四，數字令人震驚及痛心。他強烈呼籲家長、老師和社會各界勸喻年輕人，不要參與非法暴力行為，遠離警方防線，以免置身於危險境地，令自己前途盡毀。



運房局局長陳帆表示，港鐵設施過去幾日遭受示威者嚴重破壞，九十三個重鐵車站中，有八十三個被破壞，輕鐵亦有四十二個車站被毀，而各車站亦共有約一千二百部入閘機、九百部閉路電視受破壞。陳強調，近日港鐵提早收車，只是基於安全考慮，讓員工多些時間維修，呼籲市民無論持甚麼意見、用甚麼表達方法，都不要破壞公共交通設施。



「破壞容易建設難」



此外，張建宗讚揚警方表現出色，絕不是單打獨鬥、孤軍作戰，背後政府部門的同事都上下一心、團結一致，日以繼夜全力維護法治及社會秩序。他重申，警方執勤時有實際需要蒙面，監警會亦會跟進市民投訴，希望市民諒解處理需時。



張感慨，「破壞容易重建困難」，強調香港實在不能承受長期破壞和爭拗，需要廣大市民維護法治及社會秩序，而政府亦會止暴制亂，盡快停止暴力；增加公開對話途徑，加強與市民的溝通；以及銳意地處理長期積壓的深層次社會矛盾和問題，希望能夠把香港帶出困局。



