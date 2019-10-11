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跑馬地跑道現開蓋顏料　疑場外丟入

2019-10-11 列印
　　在反修例風波陰霾下，馬會取消九月十八日跑馬地夜馬賽事，前晚跑馬地的賽事有不尋常事件發生。在前晚約十時，即跑馬地賽事第八場舉行前，馬會跑道部員工進行例行檢查期間，在大石鼓附近草地直路跑道上，發現三瓶打開的顏料，並隨即將它們移走，初步估計，三瓶打開的顏料是由場地外面丟入，而在中場席，並無發現可疑人物，競賽董事收到保安同事報告後，確認當晚餘下第八和第九兩場賽事，可以如常進行。

　　馬會發言人表示，對事件高度重視，除正常安全巡查的保安人員，立即增派人手，確保同類事件不會發生，並已按機制聯絡警方。當晚兩個馬場的入場人數為一萬四千七百四十三人，總投注額為十二億四千四百萬元。

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