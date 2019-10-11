曾在聯合國工作、變身成為旅遊達人的黑人女子納邦戈（Jessica Nabongo）創造了一項世界紀錄，成為第一個去過地球上每一個國家的黑人女子。納邦戈於二O一六年出發，本月六日抵達她列出的名單中最後一個國家：印度洋塞舌爾群島。聯合國現時共有一百九十三個成員國，所有成員國都留有她的足跡。其實，納邦戈還去過兩個只擁有「聯合國非觀察員地位」的地方，因此實際上她是去了一百九十五個國家和地區。 納邦戈在美國底特律出生，父母是非洲烏干達人。她持有兩本護照，希望藉著這項壯舉鼓勵和激發其他女性和有色人種實現夢想。 據《非洲新聞》報道，納邦戈決定在二○一七年嘗試挑戰這項全球壯舉。當時她只去過...

2019-10-11