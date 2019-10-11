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報失兩年私家車 內藏刀槍武器

2019-10-11 列印
■彈匣有四粒子彈的曲尺手槍。
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　　警方在天水圍流浮山尋回的一輛報失已兩年的私家車內，檢獲一把內有四粒子彈手槍，一批利刀及斧頭等槍械武器。警方表示，根據線報及經深入調查後，前午於天水圍流浮山深灣路發現一輛於一七年十二月份報失的私家車，警員在掛上假車牌及行車證的車內，檢獲一把彈匣有四發子彈的曲尺手槍、四把牛肉刀、一把斧頭及一支鐵通。警方槍械鑑證科人員奉召到場，事後檢走手槍及其他證物作進一步檢驗，至於手槍曾否發射及涉刑事罪案仍待調查，案件列槍械發現，交由元朗警區反三合會行動組跟進。

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