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涉阻警入商場 五保安保釋候查

2019-10-11 列印
　　防暴警本周一進入馬鞍山新港城中心執法，被保安頂門阻撓一案，涉嫌阻差辦公被捕的三男兩女保安員及職員，已獲准保釋候查，下月上旬返警署報到。

  此外，香港物業管理公司協會會長陳志球昨日表示，已四次提示會員公司，希望物業管理諮詢法律意見，向前線發出工作指引，在合理情況下不要阻撓警方追捕。

物管協會籲勿阻警追捕

　　陳志球出席一個電台節目時表示，已有公司為員工進行演練，相信前線員工知道如何處理警員進入管理範圍的情況。他又指，如果警方當時解釋要進行逮捕，相信已提供合理理由進入處所。

　　執業大律師陸偉雄則認為，在法律原則下，若然警方進行追捕行動，保安必定不能阻擋其進入有關場所。但問題的關鍵，在於當其時警員有否清楚向保安講述行動的理由。

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