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工聯會倡推「本地遊計劃」

2019-10-11 列印
　　工聯會四個旅遊業工會，昨與商務及經濟發展局長邱騰華會面，反映旅遊業近期受到社會事件的衝擊，要求政府支援從業員渡過難關。工聯會要求政府推出「本地遊計劃」，資助旅行社聘請導遊，以相宜價格，推出本地遊行程，例如本港居民只需付二十元便可報名；工聯會又希望，政府資助從業員到大灣區發展培訓，設立旅遊界失業緊急救濟援助基金，及增設旅遊大使、景點導賞員等臨時職位。

　　對於工聯會建議推出「本地遊計劃」，邱騰華認為建議可惠及本地導遊，政府會考慮。

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