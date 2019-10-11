貼身護老程式「eCare」 依時提醒服藥覆診

早年香港有志願團體提供「平安鐘」的服務，現在時代進步科技更發達，香港公開大學獲創科局的「創科生活基金」資助進行流動應用程式「eCare－護您依時」的研究，為長者及需要長期服藥人士提供服藥提醒及覆診提示的貼心服務，除了透過手機提醒服藥時間，更由親人或社工遙遠監察長者的用藥情況。



香港人口老化，長者和慢性病患漸多，如何令這些患者按時服藥，成社區護理中重要的一環。香港公開大學護理及健康學院署理院長李燕瓊教授就於這樣的背景下，進行流動應用程式「eCare－護您依時」（eCare ）的研究。李教授表示：「其實本身大學就有義工計劃，協助長者和慢性病患得到更好的社區護理，而同時大學亦有科技人才，於是就決定將護理和科技結合。」她更提到希望eCare 可將服藥問題簡單化，同時更有效。



eCare 與市面一般醫療程式不同的地方，是該應用程式主要集中在「提示服藥」及「提醒覆診」兩方面。李教授介紹：「程式有五大功能，分別是服藥提示、服藥注意事項、二百種不同的藥物資訊、覆診提示，以及最特別的一項是當出現使用者忘記服藥的情況，就會通知照顧者。」



具光學字元辨識技術



eCare 的其中一個特色是既支援患者，但同時亦支援照顧者，是少數設有「照顧者版」的程式。由於程式會就服藥及覆診提示之餘，同時更會作出紀錄。若用家多次忽略服藥或覆診提示，並忘記服藥或覆診，其已登記的指定照顧者會收到通知，方便照顧者作出跟進。



同時eCare 中有多達二百多種常用藥物的資料庫，方便使用者獲得更多有關藥物資料，包括作用及副作用等，更有電子版小冊子及動畫介紹健康資訊，和一般藥袋藥物資訊。



香港公開大學護理及健康學院副教授黃家輝博士亦表示，市面上較少程式提醒食藥，他指出eCare的OCR（光學字元辨識 ）技術，是其中重點。他表示，現時服藥者只需拍攝藥袋上的服藥標籤或覆診預約便條，就可以自動建立提示，程式會在指定時間以鬧鐘提醒用家服藥及覆診。他表示：「現時已令OCR技術能支援拍攝認公營醫院的藥袋同覆診單，而且拍攝的辨識準確率高達八成。」



測試版本月公測



護理及健康學院教學助理蘇朗熙補充，程式還設有手動修改和輸入功能，應對不同情況的需要。被問及有使用者的反應時，蘇朗熙指eCare目前於內測階段未有很詳盡的數據，但就現時義工使用「照顧者版」的回應表示，由於可以一次過監測多位患者的服藥及覆診情況覺得好方便。



他更補充， 「eCare－護您依時」測試版十月二十六日開始公測，屆時可於同步於App Store及Google Play下載，相信將會有更多使用者回應。



