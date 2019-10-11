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緩刑期間犯案 判囚兩年半 盜竊癖婆婆﻿扑劫九旬婦﻿﻿﻿

2019-10-11 列印
■被告昨天在區域法院承認搶劫罪。
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　　患有盜竊癖的七旬婦，今年初在屯門蝴蝶邨涉嫌用長傘襲擊一名九旬婦頭部後，伺機搶劫事主錢包一案，她昨天在區域法院承認搶劫罪，由於被告緩刑期間犯案，總刑期為兩年半兩星期，法官亦下令被告賠償事主錢包連現金，共四百七十元。

　　七十五歲被告布惠兒，在警誡下承認用傘打事主，她在退休後患上盜竊僻，過往曾有八次定罪記錄，均與高買和盜竊有關。

須賠款予事主

　　法官指出，被告屬慣性罪犯，以往僥倖獲判以非監禁式刑罰；本案技術層面上來說，屬於有武器的搶劫，幸而本案只涉及輕度的暴力，事主亦沒有受傷。

　　案發今年二月十二日，閉路電視拍攝到，被告在屯門蝴蝶邨街市內，尾隨推著手推車的九旬黎姓事主，用長傘從後扑事主頭部一下，奪去事主錢包後離去。事主轉身查個究竟及繼續購物，事後發現錢包不知所終，頭部雖沒有受傷，但隱隱作痛，決定報警。

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