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﻿幼師戴口罩上課﻿﻿校方證抱恙﻿

2019-10-11 列印
﻿幼師戴口罩上課﻿﻿校方證抱恙﻿
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　　網上近日廣傳一幀幼稚園老師戴上黑色口罩授課的圖片，被指「教授香港幼兒做黑衣人」。涉事的九龍塘根德園幼稚園澄清，經多方查證，相中老師並沒有任何不當行為，而當日該老師是因為身體不適，故戴上口罩，又指老師當天所穿的衣服是深藍色，而非黑色。

　　根德園幼稚園校長梁紫馨前日向家長發通告解釋事件，強調在八月開學前，已敦促全體教職員必須遵守教師的專業操守；以學生的福祉為依歸，提供適齡的教與學；不要將暴力、敏感或非適齡的話題帶入校園；以及在工作期間保持政治中立。

　　對於學校及老師被網上欺凌，被沒有事實根據的指控傷害，學校深表遺憾及痛心，向作出誹謗的人士予以強烈譴責及保留追究權利。

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