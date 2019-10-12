﻿四女遇襲一危殆 嘉頓山刀手 隨機斬晨運客

深水埗晨運熱點「嘉頓山」，昨發生恐怖「隨機」斬人血案。四名晨運女子，遭一名持十五厘米長生果刀的男子刺傷胸、頸、背和手腳，有人血流如注，獲送院治理；至昨晚，一人情況仍然危殆。警方正追緝兇徒及調查斬人動機，由於傷者無財物損失，警方不排除兇徒突然精神失常，胡亂斬人。很多街坊對這宗傷人案感到擔憂，害怕上山晨運時會遇到兇徒，希望警方盡快緝捕兇徒歸案。



據悉，四名女傷者，三人持雙程證來港，一人為港人，送院搶救，五十七歲林姓本地女子情況危殆。另外，三名內地女子分別五十二歲劉姓、五十歲吳姓及五十四歲張姓，均情況嚴重。



藍衣矮個子 觀景台附近突襲



俗稱「嘉頓山」的嘉頓麵包廠房對上山坡，平日很多市民到該處晨運。昨晨十時許，山上仍有很多行人及晨運客，一名約五十歲、身高一點六米穿藍衣男子徘徊至觀景台附近，並突然拔出一把長約十五厘米的生果刀，不由分說，追斬身處山坡的四名晨運女子。傷者不及走避，頸、胸、背和手腳中刀，血濺當場，傷人過程約數十秒。傷人後，兇徒持染血利刀，沿樓梯落山逃去，晨運人士見狀報警。



盧姓男晨運客指出，看見有受傷婦人坐於梯級喘息，細看下，發現一名女傷者頸及胸口受傷流血，一名女傷者要求他協助按住胸部傷口。惟盧不敢胡亂為傷者施救，只好拿出藥油，讓女傷者嗅聞提神。



警方接報到場，迅速封鎖現場調查，二十多名機動部隊警員登山搜捕兇徒及證物，檢走一批相信與案有關的證物，正追緝兇徒歸案及調查其傷人動機，由於傷者無財物損失，警方不排除兇徒突然精神失常斬人。



對於有晨運人士無故被刀斬傷，街坊感到擔憂。其中姓羅女街坊表示，「嘉頓山」為晨運熱點，過去一直治安良好。最近亦沒有街坊發現有可疑及失常人士在山頭出現，現時兇徒並未擒獲，對於傷人案感到擔憂，希望警方早日將兇徒繩之於法。



「嘉頓山」又名窩仔山、喃嘸山和水庫山，但因山腳附近是嘉頓麵包廠房，故人稱為「嘉頓山」，山高約九十米，沿石硤尾邨美荷樓青年旅舍，晨運徑沿樓梯級登山，走十餘分鐘便抵觀景台，由於景色優美，吸引不少晨運客前往。