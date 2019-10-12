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點算戴口罩學生人數 楊潤雄強調不會追究

2019-10-12 列印
■楊潤雄昨重申，沒考慮過要追究個別學校或學生，或有其他跟進行動。
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　　教育局要求學校點算戴口罩學生人數一事，一直惹人爭議。教育局局長楊潤雄昨重申，教育局向學校查詢戴口罩人數，目的是了解學校面對的問題，強調沒考慮過要追究個別學校或學生，或有其他跟進行動。

　　楊潤雄昨出席一個電台節目後表示，教育局只會詢問學校多不多學生戴口罩，學校可回覆小部份、大部份或大約一半等，局方沒有要求學校就戴口罩的原因作分類，只須知道大概便可以。他又表示，要求全港中學上報學生戴口罩數字，是為了解學校面對的問題及整體情況、學生情緒如何等，教育局藉以考慮是否需要為學校提供更多輔導，例如某學校突然有一天有很多學生戴口罩，亦會詢問是否由於健康問題或其他問題。

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