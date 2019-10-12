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特首出席鄉議局就職禮

2019-10-12 列印
■行政長官林鄭月娥昨晚抵達沙田石門，出席鄉議局就職典禮及國慶酒會。
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　　鄉議局昨晚在沙田石門大樓舉辦新一屆就職典禮及國慶酒會，行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗和中聯辦主任王志民等官員獲邀出席。林鄭月娥的座駕昨晚七時現身，停車場內即有舞獅和鑼鼓歡迎，鄉議局主席劉業強、上水鄉事委員會主席侯志強迎接。活動閉門進行，未有安排傳媒採訪，一眾官員逗留約半小時便上車離開。

　　有網民發起包圍鄉議局大樓，大批警員在場外戒備。傍晚約六時，三十名黑衣抗議人士聚集場外，部份人戴口罩，不時大叫口號，但未有衝擊行動。

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