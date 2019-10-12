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四商戶報稱因政見被勒索

2019-10-12 列印
■署理總警司江永祥昨天在記者會上指出，警方高度關注事件。警方設立專線及電郵，並呼籲受害者舉報。
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　　警方初接獲四間商戶報案，指因為政見問題而遭勒索，報案者稱上月下旬收到傳真及電郵，被勒索金錢，發件者聲稱來自一個「守護香港民主自由的聯盟」組織，對方稱知道有關商戶對於近月示威活動持不同政見，又批評商戶破壞香港的民主和自由，要求有關商戶透過比特幣平台提供金錢，援助暴力示威活動，作為「贖罪」，相關訊息亦附有示威者破壞商舖的影片。

　　警察公共關係科署理總警司江永祥昨天在記者會上指出，警方高度關注事件，形容情況令人擔憂。

　　警方已設立專線和電郵，呼籲受害者舉報，商戶勒索專案熱線五九七五三一三三或電郵appeal@police.gov.hk。

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