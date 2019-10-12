四商戶報稱因政見被勒索

今年的諾貝爾醫學獎由三名研究人類細胞和氧氣機制的醫學家獲得。人類的細胞需要氧氣，氧氣充足細胞生命力強，但這個機制到底是怎麼樣的？現在由這三名醫生發現了。在他們的研究中，知道腎衰竭是因為細胞和氧氣機制出了問題，癌症的發生也與此有關，還有做運動的時候，那些細胞特別需要氧氣，諸如此類，弄明白之後，在醫學上就是一大突破。 人離不開氧氣，缺氧會死。到了高原地區，血液中的氧份減低，人就容易得高山症，極其難受，嚴重起來會致命。有一段時間我常去川西的大山裏，那裏樹木茂盛，空氣極佳。在山中行走，因為氧氣充沛，即使前一晚睡眠不足，人也特別精神。最神奇是那時打網球受傷得了「網球肘」，在香港醫了很...

2019-10-12