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﻿社會狀況不穩﻿﻿維港泳取消﻿

2019-10-12 列印
■香港業餘游泳總會宣佈，取消「新世界維港泳二○一九」。
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　　反修例風波導致多項文娛活動受阻，香港業餘游泳總會昨宣佈，鑑於近期社會情況及各種不確定因素，決定取消十月二十七日舉行的舉行的「新世界維港泳二○一九」。泳總會長王敏超表示，因是次活動取消而對各界造成任何不便，致以衷心致歉，並期望各位游泳愛好者來年繼續踴躍參與維港泳，一同支持本地體育活動。

　　所有泳手可於今年十一月十五日前，獲全數退回已繳付的報名費三百元、行政費二十元及水試費用一百元。今屆入圍之泳手如欲於明年參與「維港泳」，亦可獲報名費半價優惠。至於所有「優悠組」入圍泳手，如果明年報名參與維港泳，可獲先參與資格，而今屆各參賽泳手，可到九龍公園游泳池領取選手包，以作紀念。

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