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職業車司機抨堵路影響生計

2019-10-12 列印
職業車司機抨堵路影響生計
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　　就日前長沙灣有的士司機被拖出車廂打至重傷，汽車交通運輸業總工會到警察總部工會請願，多名成員舉起「暴徒無法無天，促請警方嚴厲執法，保障司機人身安全」橫額及標語，高呼「支持警察」等口號。汽車交通運輸業總工會主席陳兆華強烈譴責暴力行為，要求警方執法緝拿暴徒。他又指出，職業司機擔心工作時人身安全，認為若政府未能處理事件，應尋求中央政府協助。

　　另外，貨運車從業員工會代表指出，示威者以建築材料及竹枝等縱火、堵路，令貨車運載蔬菜肉類的工作被逼暫停，食材變得不新鮮。旅遊巴司機代表認為，道路於周六及周日受到嚴重阻塞，示威者設置路障，令司機要「左閃右避，工作不安全、出勤機會少，收入少近兩成」。他強調，很多司機因擔心被打，敢怒不敢言，促警方打擊堵路行為。

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