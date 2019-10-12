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劉曉明：港示威無損中國聲譽

2019-10-12 列印
■中國駐英大使劉曉明表示，香港的暴力示威沒有損害中國國際聲譽。
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　　中國駐英大使劉曉明日前接受中國環球電視網CGTN訪問表示，香港的暴力示威沒有損害中國國際聲譽，反而是支持暴力的西方國家聲譽受損。

　　劉曉明認為，一些英國政治人物對香港發展毫無認識，仍持有殖民時期的思想，而有英國政客提出給予持有BNO的香港人英國居留權，反映他們以為香港仍受英國殖民統治。劉曉明強調，北京在香港的問題上，一直堅持「一國兩制」原則，維持香港「高度自治」，但部份英國人片面強調「兩制」，而忽略「一國」是「兩制」基礎。

　　另外，國台辦發言人馬曉光表示，台灣總統蔡英文在雙十節發表的講話，是企圖借污蔑攻擊「一國兩制」，製造仇視大陸的氛圍，壓制台灣民眾希望發展經濟、改善民生、緩和兩岸關係的主流民意，謀取選舉利益。

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