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泰政黨領袖晤黃之鋒 中方批舉動不負責任

2019-10-12 列印
　　黃之鋒於十月五日晚，出席英國雜誌《經濟學人》在港舉行的Open Future Forum活動，並與來港的泰國反對黨「未來前進黨」黨魁塔納通會面，並在翌日於其社交網站專頁上載兩人合照。

　　及後中國駐泰國大使館發聲明，批評「某位泰國政客」接觸「港獨」團體的舉動「錯誤且不負責任」。中方希望有關人士認清香港問題本質，謹言慎行，多做有利維護中泰友好的事。

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