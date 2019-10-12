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學聯「抗爭者支援基金」 眾籌500萬元

2019-10-12 列印
　　香港專上學生聯會在二○一七年成立「抗爭者支援基金」，經濟支援被起訴的抗爭者。學聯昨日召開記者會，指基金將面臨入不敷支，而反修例風波至今，有不少人士申請基金，學聯因財政問題暫時未能處理，故發起眾籌，目標五百萬元。

　　代表會主席陳偉霖表示，基金成立至今支援了約五十人，各個案的支援金額範圍由七千五百元至五萬元不等，支出佔基金總額約八成七，基金目前尚餘約十八萬元。基金不限申請次數與申請用途，並設有上訴機制，一般時須三個星期批核申請。陳偉霖又稱，過往沒有主動宣傳基金，現在希望更多人知道基金的存在，有助彌補坊間不同支援基金的不足。

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