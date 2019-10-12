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東涌漁船起火黑煙沖天

2019-10-12 列印
　　東涌對開海面昨日發生船隻火警，兩艘漁船在離岸約十五米海面起火焚燒，消防員接報到場開喉撲滅火警，無人受傷，但兩船嚴重焚毀。消防員調查後，相信火警無可疑。警方及消防事後聯絡船主，以協助調查漁船起火原因。

　　現場為東涌舊碼頭對開約十五米外海面，昨晨八時許，海面兩艘漁船被人發現突着火焚燒，火乘風勢迅即陷於火海，並冒出濃煙，黑煙席捲半空，遠處可見。

　　水警及消防輪接報趕至。消防員開喉灌救，約兩小時後將火撲滅，無人受傷，惟漁船嚴重燒毀。

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