難忘﻿金融風暴「打大鱷」﻿ ﻿「橋王」陳德霖卸下重擔﻿

據最近一期《東周刊》報道，金管局開國功臣陳德霖榮休！當了十年總裁，陳德霖的名字，跟他十年如一日的髮型一樣，穩打穩紮！跟「金融沙皇」任志剛的霸氣作風相比，陳德霖較內斂、低調，九八年亞洲金融風暴期間政府以千億元入市「打大鱷」，有份執行行動的正是陳德霖；及後當局成立盈富基金出售港股，也是由他主導。



據《東周刊報道》當過金融體系一哥，陳德霖從政運也強，曾是前特首曾蔭權器重的幕僚，一手推動擴大政治任命官員。今年九月三十日，這位金管局「橋王」終放下千噸重擔。



也許是無官一身輕，日前出席母校中文大學為校友專設的分享講座時，陳德霖講番夠本，輕鬆分享大半生打工皇帝生涯，大呻在公營機構工作難，直言在私人公司打工只看業績，但當金管局總裁卻要面對立法會政治，「賺二千六百億元沒人記得，有一年蝕錢，就被人不斷鬧！」



機會是留給有準備的人，唸社會學出身的他，對金融最初並不通曉，他不懂就學，去問，不斷嘗試，從錯誤中學習，終練成一代金融界「橋王」。



除在特首辦工作的兩年，六十五歲的陳德霖，「命水」大半生同大額錢銀有關。他在金管局內出名「橋」多，局內「三大發明」包括盈富基金、通脹掛鈎債券及安老按揭，都有陳的手筆。



七六年畢業於中大崇基學院社會學系，陳德霖加入政府當政務主任，九一年開始與金融結下不解緣，當時出任外匯基金管理局副局長，與任志剛成立金管局，○九年出任金管局總裁，今年才退休。



回想多年在金管局的工作，陳德霖認為自己沒有特別大的錯判，一直戰戰兢兢，但坦言掌管公營機構比私人公司困難。「任職私人公司，你是總裁便向董事局負責，董事局便向股東負責，要求一般是合理盈利，例如你負責十個投資項目，雖然有四個虧損，但有六個賺錢，你便可讓老闆滿意，得到獎金。」



「賺錢是應該 蝕錢便被鬧」



金管局總裁要面對的卻是立法會，「我們賺二千六百幾億，所有銀行加上來都沒這麼多錢賺，但大家不會留意我們在財務回報有超級好表現，覺得賺錢是應該，反而有一年蝕錢便被鬧，鬧我們蝕二十億可以讓老人家增加多少個牀位，鬧我們收這麼多人工竟然蝕錢。有次我在立法會忍不住說，如果你知道有哪個經紀可以只賺不蝕，一定要介紹給我，我馬上聘請他。」



陳德霖對九八年入市打大鱷一役仍記憶猶新，形容入市是沒有選擇。他坦言當時最大劣勢是「我們在明，他們在暗」，雖然當年八月底在十個交易日以一千多億元救市，成功將恒生指數推至七千多點，但對沖基金在期貨市場並未撤退，促使大鱷潰敗的是俄羅斯對國債違約，令他們失去了槓桿力量，血本無歸，惟有斬倉。「是否全靠我們入市才打退大鱷呢，客觀上講不是，但我們當年不會預計到俄羅斯會違約，如果我們沒入市，可能金融系統已崩潰。」



談及人生交叉點的應對之道，陳德霖認為機會是留給有準備的人，例如九十年代樓市急升，買不到樓的人有些選擇去旅行消費，有的則選擇儲錢靜待時機，結果○三年樓價跌至低點，太古城呎價三千多元，能夠買到樓的就是有儲錢那一群。他又認為，努力不一定成功，但放棄一定會失敗。他又說：「志向可以大，但不要眼高手低。你可以有很高志向，但不要忘記做好目前手上的事情。」



