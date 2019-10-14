﻿18區商場示威 激進者涉襲警 鎅刀狠割頸

大批示威者昨天響應網上號召到十八區進行「罷鷲」行動，到多個大商場抗議，其間有激進示威者出動鎅刀，企圖傷害警員性命。一名警長昨午在觀塘apm處理港鐵觀塘站刑毀一事後，撤離現場時遭大批市民包圍，人群中有人突然亮出鎅刀，直刺警長右頸，他流血送院，幸無性命危險，警員當場制服兩人。另外，旺角一名疑落單的防暴警員險被數名示威者襲擊，有人施展飛腳踢跌警員，防暴槍險被搶走。



網民號召在十八區多個商場集會，演變成激烈警民衝突。昨午三時許，一名駐守東九龍衝鋒隊警長接獲報告，趕至已落閘關閉的觀塘站內，調查涉及示威者在近apm出入口搖閘的案件。該警長與多名同袍到場時，涉案者已逃去，警員於是離開，其間被大批市民包圍。突然，一名戴眼鏡男子從人群中撲向警長，手拿一支疑似鎅刀物體，直插警長右頸；警長不及閃避，右頸中刀流血，其制服染血，地上也有血迹。



傷頸警長情況穩定



兇徒企圖逃走，兩名軍裝及便裝警員見狀，飛奔上前將兩名疑兇按地制服。事後將兇徒帶返警署調查。右頸受傷警長，同袍稱為祥哥，現年四十三歲，他接受急救後送院，當時清醒，經搶救後止血，情況穩定。



此外，昨午三時許，旺角發生示威者行出馬路及到處破壞，其間一名防暴警員在雅蘭酒店附近拘捕一名示威者，他疑落單，多名暴力示威者上前救人，其間一名蒙面示威者飛腳踢倒警員。



多區堵路 汽油彈襲警



暴力示威者脫困後，竟然並未即時逃走，最少兩名示威者上前襲擊倒地警員，並企圖搶其手上的警槍，幸警員拼命緊握槍支，示威者搶槍不果散去，警員幸保槍後站起離開。有巴士乘客見狀拍下整個過程，片段上載互聯網。警方在現場附近兜截及調查後，拘捕至少兩名涉案男子。



昨日除上述兩地點外，其餘將軍澳、大埔、上水、屯門、太古城、荃灣、沙田及元朗等多處地點聚集及堵路時，與警方爆發激烈衝突，其中警員先後在荃灣大河道、沙田源禾路、屯門市廣場及大埔太和路等，遇示威者掟雜物，要施放催淚彈驅散及施放胡椒噴霧驅散，並拘捕多名示威者返警署調查。



其間有警車途經沙田源禾路時，對面好運中心有人從高處向警車掟出兩個汽油彈，警方旁邊路面即時起火，幸無人受傷。



晚上八時許，一批黑衣人向旺角警署門外的水馬連擲逾二十枚汽油彈，其後快速離去。另晚上八時二十分，多輛警車停泊彌敦道近快富街期間，突有人向警車投擲疑似爆炸品，傳出巨響，幸無人受傷。