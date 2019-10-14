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﻿警奇招撞開路障拘堵路者

2019-10-14 列印
　　警方昨日在旺角首度施展奇招，拘捕堵路示威者。一班示威者在彌敦道與亞皆老街搬來竹支及雜物堵路，其間一輛白色車駛向路障，未有停下，撞開路障後，車上突然跳下一批防暴警員，拘捕多名涉堵路的示威者。

　　過去數月，示威者不時堵路，甚至在路上焚燒雜物，來往交通受阻。昨午二時許，一批黑衣及戴口罩的示威者搬出大批竹支及雜物，堵塞彌敦道與亞皆老街往油麻地的路面，一輛白色車沿彌敦道駛至路障，沒有停下，反而加速撞開路障，在場多名黑衣示威者見狀來不及反應，車上突然跳出多名防暴警員，示威者此時才驚悉，想逃跑卻遲了一步，多人當場被防暴警員按在地上。

　　另外，下午三時許，有示威者在屯門青雲輕鐵站對開堵路，十多名防暴警員乘兩輛警車抵達現場，示威者四散，警員拘捕至少兩名男子，其中一人逃落路軌時被擒獲。
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