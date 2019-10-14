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扯示威者面罩 法院檢控主任遭推倒

2019-10-14 列印
扯示威者面罩 法院檢控主任遭推倒
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　　周六「禁反蒙面法」遊行發生衝突，一名女途人在長沙灣企圖扯去一名示威者的口罩時，被示威者推倒地上。昨日傳出該位女途人疑是裁判法院的檢控主任。律政司發言人回覆本報查詢時表示，一名法庭檢控主任職系人員在周六遇襲受傷，目前正了解事件，不適宜進一步評論。

　　在周六長沙灣「禁反蒙面法」遊行中，一名女途人與黑衣示威者發生爭執。據報，該女途人想將男示威者的口罩拉下，雙方推撞，而另一名男示威者來幫助同行者，混亂間女途人被兩名男示威者推倒在地上。

　　消息指，該名女途人疑是粉嶺裁判法院的高級二等法庭檢控主任邱錦玲（圖左）。律政司發言人不評論事件，但呼籲任何人為達任何目的，都不應該訴諸暴力。

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