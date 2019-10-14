桌椅亂飛 險象環生 ﻿多個商場﻿﻿被噴漆縱火﻿

激進示威者昨天針對多個大型商場，襲擊與他們政見不同的商店，輕則在店門噴漆，嚴重者肆意毀壞店內設施。在沙田、荃灣、大圍和北角等地，他們甚至在食肆、零食店和銀行外縱火。







昨午三時十分開始，有激進示威者在沙田大會堂外的美心皇宮縱火，保安用滅火筒將火撲滅。在新城市廣場內，示威者破壞星巴克和Simplylife，地上滿佈玻璃碎片。他們又破壞廣場內國企品牌聯想、華為等店舖，並在零食店優品360縱火。另外有示威者走至好運中心，破壞中心內的元氣壽司和吉野家。



十多名身穿黑衣示威者下午兩時起在觀塘apm聚集，有蒙面者用噴漆，在商場地上噴上反修例字句。約四時五十分，約二十名示威者破壞商場內美心集團旗下的食肆，他們進入丼丼屋，拆毁店舖欄杆，亂扔桌椅。



之後，有示威者拉起商場內的星巴克鐵閘，衝進店內，打爛玻璃櫃，拿走桌椅，用作堵路路障。



約三時半，十至十五名戴口罩的示威者破壞葵芳新都會廣場內的優品360，他們推跌店內貨架及貨物，警察到現拘捕三男四女。警方表示，七人涉刑事毀壞，年齡介乎十三歲至五十三歲。



約三時五十分，在荃灣廣場，有示威者一度破壞元氣壽司。至晚上七時，示威者沿荃灣沙嘴道後退至鹹田街，破壞沿途的中銀分行，打爛玻璃，又在櫃員機放置雜物燃燒，火勢猛烈。在太古城，有示威者破壞星巴克舖面，使用噴漆塗污店名，並在店內的桌面噴上「黑心」二字。



約五時，示威者破壞將軍澳Popcorn商場內優品360、美心旗下食肆等商舖，大批防暴警員進入商場內制服多人。與此同時，在北角柯達大廈二期，四至五名黑衣人向大廈內投擲汽油彈，稱向《大公報》抗議，但《大公報》早已搬離上址。



約六時十五分，在大埔，示威者以五分鐘快閃形式，先後毀壞容海恩辦事處、交通銀行及政府合署等，在其上噴漆塗鴉、打破玻璃，以及毀壞閘門。在大圍，有示威者在中銀櫃員機和工商銀行縱火，又用噴漆在美心西餅鐵閘噴上「黑心西餅」等字句。



