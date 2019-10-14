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外交公署責美議員「荒謬」習：分裂中國只會粉身碎骨

2019-10-14 列印
■正在尼泊爾訪問的習近平表示，任何支持分裂中國的外部勢力，結果只會是粉身碎骨。
外交公署責美議員「荒謬」習：分裂中國只會粉身碎骨
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　　美國參議員克魯茲(小圖)原訂前日下午與行政長官林鄭月娥的會面取消，他批評林鄭月娥取消會面是軟弱行為，顯示她害怕香港街頭的示威者。外交部駐港公署發言人回應時表示，克魯茲的言論是「極端荒謬」，又譴責他踐踏國際法和國際關係基本準則，又指他是「睜著眼睛說瞎話，昧着良心搞破壞，公然來港作秀表演」，堅決反對克魯茲這樣撒謊成性的政客，來港尋釁挑事。

　　外交部駐港特派員公署發言人又表示，克魯茲將「企圖以暴力手段搶奪管治權、摧毀『一國兩制』」的「黑衣暴徒」所為，美化為「『爭取人權和民主』的抗爭」，又將極度克制、隱忍執法的香港警隊污衊為暴力鎮壓，惡毒詆毀中央政府和特區政府，又對香港事務和中國內政大放厥詞、指手畫腳，「包括香港同胞在內的中國人民，堅決反對克魯茲這樣撒謊成性的政客來港尋釁挑事」。

　　此外，正在尼泊爾訪問的國家主席習近平表示，任何支持分裂中國的外部勢力，只會被中國人民視為癡心妄想，結果只會是粉身碎骨。

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